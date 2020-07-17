شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية البرلمان»: المسؤولون عن «التصالح فى مخالفات البناء» يجهلون مواده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المسؤولين بالإدارة المحلية بعقد دورات تدريبية لجميع الوحدات المحلية لشرح بنود قانون التصالح على مخالفات البناء، وقال: «للأسف، هناك مسؤولون عن تطبيق هذا القانون يجهلون مواده، ما تسبب فى بعض المشكلات أثناء تطبيقه، لذلك لابد من الاستعانة بخبراء من الإسكان والمحليات لتوضيح حقيقة بنود التصالح لموظفى المحليات، طبقًا لهذا المشروع، كما يجب على المتحدث باسم الحكومة التريث فى تصريحاته حول هذا القانون ودراسة مواد القانون جيدًا قبل التطرق له».

وأكد السجينى لـ«المصرى اليوم» أن قانون التصالح على مخالفات البناء لم يحدد الشخص الملزم بالتصالح فى المخالفات، وسمح لصاحب المصلحة بالتصالح، سواء مالك الشقة أو العقار؛ لأن القانون خاطب العين المخالفة وليس الأشخاص بعينها. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا المشروع صدر لمصلحة المواطن أولًا، فالمبالغ التى يتم الحصول عليها ستدخل فى إصلاح ما أفسدته تلك المبانى المخالفة من توسيع شبكات الصرف الصحى ورصف الطرق، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لدى الأسرة من تهديدات مستمرة من المسؤولين بإزالة العقار المخالف. وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن غرامة التصالح ملزمٌ بسدادها صاحب العقار الذى صدر ضده حكم قضائى بالمخالفة فى عملية البناء، وفى حال رفضه وهروبه من السداد يحق لأصحاب الوحدات السكنية التقدم بطلب التصالح حفاظًا على وحدتهم وعدم ضياع حقوقهم بعد إزالة العقار.

من ناحية أخرى تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً، أمس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بشأن متابعة نتائج الأسبوع الأول من الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد التقرير بإزالة 4972 حالة تعد؛ منها 3404 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضى الدولة، على مساحة 879 ألف متر مربع، وإزالة 1568 تعديا على أراضى الدولة بالزراعة، على مساحة 59 ألف فدان، بالتنسيق بين قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات.

وأكد «شعراوى» أن محافظة قنا تحتل الصدارة، بعدد إزالات 463 حالة، على مساحة 93 ألف متر مربع، يليها المنيا 406 حالات تعد على مساحة 69 ألف متر مربع، ثم الغربية 396 تعديا على مساحة 27 ألف متر مربع، والأقصر 264 حالة على مساحة 56 ألف متر مربع، ودمياط 237 على مساحة 19 ألف متر مربع.

وأعلن محافظ البحيرة، هشام آمنة، إزالة 52 تعديًا على مساحة 5261 مترًا مربعًا من أراضى الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.

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وفى الإسكندرية، قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة نجحت فى تنفيذ 6 قرارات إزالة، أسفرت عن استرداد 5000 متر مربع من أراضى الدولة فى برج العرب القديم، وإحالة 3 مخالفين إلى النيابة العسكرية.