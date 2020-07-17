شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر إشغال طريق وغلق وتشميع 19 محلا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، أن حمله من مجلس المدينة قامت بمتابعة المحلات والتاكيد على الالتزام بمواعيد الغلق المقررة في الحظر، وأثناء مروروها على شوارع المدينة، قامت بغلق وتشميع 11 محلا من بينهم 5 محلات مصوغات دهب، وفضة بشارع الصاغة، ومحل واحد أحذية، وعدد 3 محلات عصير، وغلق ومحل ملابس ومحل مفروشات وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية كما أسفرت الحملة عن رفع اشغالات من أمام 8 محلات عبارة عن سوبر ماركت وأفران ومطاعم مشويات والتحفظ على كافة الاشغالات وأوضح أنه تم عمل محاضر لهذه المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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