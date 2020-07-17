شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام نائبًا عن محافظ كفر الشيخ يشارك في تشييع جنازة شهيد حادث العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى عزبة أبوعيد التابعة لقرية البلاصي بمركز ومدينة سيدي سالم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، جثمان المجند الشهيد المهندس«السيد ابراهيم أبوعاصي»، والذي أصيب منذ أسبوع جراء حادث ارهابي «عبوة ناسفة»، وتم نقله إلى مستشفي المعادي بمحافظة القاهرة، وأجري عدّة عمليات جراحية وتوفي في الساعة الـ 12 مساء أمس.

وتقدم المشيعين اللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، يرافقهما، شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، في جنازة عسكرية مهيبة، بعد أداء صلاة الجنازة.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد المهندس السيد ابراهيم أبوعاصي، مقدماً أحر التعازى والمواساة لأسرته، ولرجال الشرطة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلاً: إن هذا العمل الإرهابى لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر.