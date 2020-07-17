شكرا لقرائتكم خبر عن شروط هامة لتأسيس صيدلية طبقاً للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض من المواطنين، عن كيفية تأسيس صيدلية طبقاً للقانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط لتأسيس صيدلية طبقاً لنصوص القانون الواردة فى هذا الشأن.

1. لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدلتين (م 30 من القانون).

2. لا يعطي الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي يكون مضى على تخرجه عام على الأقل تم فيه زاول المهنة (م 30 من القانون ) .

3. يعفى من المدة الصيدلي الذي ألت إليه الصيدلية بالميراث أو الوصية (م 30 من القانون ).

4. يجوز الترخيص بصيدلية لصيدلي موظف حكومي (م 30 أيضا).

5. أن تكون المسافة بين الصيدلية التي ستقوم بفتحها وأقرب صيدلية لا تقل عن مائة متر.

6. أن تكون مساحة الصيدلية لا تقل عن 25 متر مربع، وألا يقل الارتفاع عن 2.6 متر في جميع أجزاء الصيدلية.

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7. أن تكون الصيدلية مرتفعة عن مستوى الأرض، أو الرصيف.

8. ينبغي ألا تقل التهوية المتعلقة بالصيدلية عن سدس المساحة الكلية ويتوافر بها كافة المرافق سواء الكهرباء أو الماء.

9. أن تصمم رسم كروكي للصيدلية، يُبين أبعادها الهندسية، ويُبين المسافة بينها وبين الصيدلية القريبة منها.

10. ينبغي أن يتوفر تصميم يحتوي على تقسيم المكان، والنوافذ الموجودة به، والأماكن المخصصة للتهوية .

11. لا تغطي أرضية الصيدلية بأي مواد قابلة للاشتعال ( خشب – بلاستيك ).

12. .ينبغي أن يتم تشطيب الصيدلية بما يتناسب مع استيعاب الأدوية ومستحضرات التجميل.