شكرا لقرائتكم خبر عن س.و.ج.. كل ما تريد معرفته عن خطوات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن خطوات التصالح فى مخالفات البناء، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية المعلومات الكاملة عن التصالح فى مخالفات البناء.

س: متى يحق للمخالف التصالح؟

ج:التصالحات للمباني المخالفة والصالحة للتصالح أنه يجوز للمخالف إجراء التصالح حيث يبحث بشكل فوري عن تاريخ المخالفة وهى الخطوة الأولى فى الإجراءات فإذا كانت المخالفة خارج الحيز العمراني حتى 22 يوليو 2017 أو داخل الحيز العمراني حتى 4 أبريل 2019 .

س:هل من الضرورى أن يكون تم تحرير محضر أم لا؟

ج: وعن تحرير المحاضر، ليس من الضرورى من الناحية القانونية أن يكون تم تحرير محضر للمخالف حتى يجوز له التصالح، وهنا يجب أن نعلم أنه حال عدم تحرير المحضر للمخالف يحق له - تقنين وضعه – ولكن ذلك لا يعنى أن الأمور ستسير بشكل جيد لأنه فى عداد المخالفين ولن يحق له التعلية أو وضع حجر أو طوبة فى منزله حيث أنه لا يملك رخصة ولم يقدم تصالح.

فى حالة تحرير المحضر

أما فى حالة تحرير محضر مخالفة وحصل المخالف على حكم بالبراءة، فإن محضر البناء بدون ترخيص له شقين الأول جنائي والثاني إداري، والبراءة بخصوص الشق الجنائي تكون خاصة بشخص المخالف، بينما الشق الإداري، فالشخص لا يزال مخالف ولن يحق أو يجوز له التعلية من الناحية القانونية أو بناء دور زيادة، أما فى حالة المخالفة مرة أخرى وبناء دور أخر سيتم تحرير 3 محاضر مخالفة كالتالى:

1-محضر مباني بدون ترخيص.

2-محضر استئناف أعمال.

3-محضر عدم تنفيذ قرار إزالة.

س:ما هو وجه الاستفادة من التصالح؟

ج:فى حقيقة الأمر من فوائد التصالح أن الشخص المخالف يعتبر قام بشراء رخصة للعقار حتى لو كان العقار خارج كردون المباني، بمعنى أدق أصبح الشخص المخالف داخل الكردون وله الحق فى جميع المرافق.

س:كيفية التصالح فى مخالفات البناء؟

ج:التقديم يكون بصورة البطاقة وصورة عقد العقار والمحامى يتولى باقى الإجراءات، أما القضايا المنظورة حينما تذهب للتقدم على تصالح والمحامى يقوم بتقديم المستندات المطلوبة، يكون برفقته نموذج 3 إلى يتم تقديمه للمحكمة، وفى تلك الأثناء يتم توقف القضية تعليقا لحين الفصل فى التصالح.

س:كيفية حساب مبلغ التصالح؟

ج:من الممكن القيام بعملية حسابية بسيطة من خلال تعرف ما هو مقدار المبلغ المقرر سداده لإجراء عملية التصالح من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية – الطول في العرض – بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 100 متراَ ستكون عملية التصالح 100 متر فى عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر من 50 إلى 125 فى القرى ويُحسب سعر المتر على أساس الشارع والمنطقة المتواجد فيها العقار، وأخر ميعاد للتقديم على التصالحات هو 30 سبتمبر 2020 بمعنى لن تستطيع التقدم بتصالح بعد هذا الميعاد.

س:ماذا لو كان المحضر تم تحريره بعد 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى؟

ج:حال تحرير المحضر بعد تاريخ 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى، لها 3 حلول كالتالى:

1-شهادة كربونية.

2-تصوير الجوى.

3-آى صورة تعاقد علي أي مرفق كهرباء أو مياه.

أما التكلفة كالتالى:

1-أقل من غرامة المحكمة .

2-أقل من إزالة العقار.

3-أقل من كفالة النيابة العسكرية التي تصل إلى مليون ولا تقل عن 15 ألف جنية، وأيضاَ قيمة المصالحة يتم تقسيطها بدفع 25% على 3 سنوات.

*خطوات التصالح في مخالفات البناء

١-الذهاب للحى التابع له، وطلب فتح ملف بصورة بطاقة المالك وورق الملكية .

2-خلال أسبوعين من تاريخ الملف لابد من تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 3 من القانون .

س: ما هى المستندات المطلوبة؟

ج:

1-أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.

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2-رسم هندسي ( معماري وإنشائي ) معتمد.

3-تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار.

4-إيصالات مرافق مياه - غاز – كهرباء، وذلك لإثبات تاريخ المخالفة.

5-في حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل علي العقار وتاريخ المخالفة شهادة مشتملات - محضر مخالفه - تصوير جوي.

6-توكيل رسمي في حالة وجود محامي.

7-صورة ضوئية من بطاقة المالك.

8-ملف كارتون وهذا الملف لدى الموظف من أهم المستندات والأوراق المطلوبة.

س :كيفية تقدير رسوم الغرامة؟

ج:أما عن تقدير رسوم الغرامة تعتمد على أمرين كالتالى:

1-مساحة المخالفة مساحة الأرض في عدد الأدوار.

يعني لو أرض 100 متر طالعة 12 دور سكني ودور إداري ودور تجاري، وتكون المخالفة كالتالى:

- 1200 متر سكني.

-100 متر تجارى.

- 100 متر إداري.

2- المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة علي شارع رئيسي

وهذا الإجراء يحدد سعر متر المخالف وهذا التسعير ينشر فى الجريدة الرسمية بقرار من المحافظ لكل محافظة، وعلى كل شخص التعرف على سعر المتر فى المنطقة التابع لها، فالإداري والتجاري والسكني وتقوم بضربه فى المساحة، وبالتالي تنتج قيمة المخالفة.

*الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019..

الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب .