صور.. مشروعات تطوير واجهة أسوان السياحية بـ80 مليون جنيه × 20 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة أسوان، خلال الفترة الحالية، أعمال تطوير واجهة أسوان السياحية، والتى تشمل ميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل بمدينة أسوان، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 20 معلومة عن المشروع: 1. يعد مشروع تطوير هذه المناطق السياحية بمدينة أسوان فى ضوء الارتقاء بواجهة المدينة السياحية. 2. تمتد هذه الأعمال من ميدان المحطة حتى شارع صلاح الدين بمدينة أسوان. 3. تبلغ تكلفتها نحو 80 مليون جنيه. 4. تتضمن تطوير البنية التحتية التي تخدم المشروع. 5. وتطوير الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق. 6. إنشاء بوابات للدخول والخروج. 7. إلى جانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل. 8. تركيب مظلة لتغطية السوق. 9. ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي مطلع العام 2021 . 10. وتتضمن أعمال تطوير ميدان المحطة، رفع كفاءة الطرق المحيطة. 11. إزالة الجزيرة الوسطى بالميدان. 12. إنشاء نافورة راقصة بالميدان. Advertisements 13. إقامة العديد من البرجولات. 14. تكثيف الزراعات في مختلف أنحاء الميدان. 15. إقامة أماكن انتظار لكل من الأفراد والسيارات. 16. وتتضمن أعمال تطوير حديقة درة النيل إقامة ساحة ترفيهية. 17. تطوير وإعادة تأهيل الأرضيات والمسطحات الخضراء. 18. تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمشروع. 19. إقامة برجولات خشبية. 20. إقامة عدد من التماثيل لشخصيات معروفة تخليداً لذكراهم.

السوق السياحى

تصور لعملية تطوير واجهة مدينة أسوان (1) - Copy

تصور لعملية تطوير واجهة مدينة أسوان (2) - Copy

تصور لعملية تطوير واجهة مدينة أسوان (3)

حديقة درة النيل أمام مبنى محافظة أسوان

شرح توضيحى للمشروع

ميدان المحطة أثناء تجديده

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