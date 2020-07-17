شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى لدار الإفتاء: الموت غرقا من "الشهادة" حتى لو لم يتم العثور على الجثمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مات غريقا فى البحر، يعد من الشهداء، خاصة أنه فى بعض الحالات لا يعثر على الجثمان.
وأوضحت الدار أن الغرق لون من ألوان الشهادة كما جاء في الأحاديث النبوية:((من مات بغرق فهو شهيد))، ومهما كانت قيمة الجسد عالية فإنه قميص وضعت فيه الروح؛ فالروح أشرف وأبقى وأعلى، ولها قانونها الخاص عند ربها، وهي لا تتضرر بما يتضرر به البدن من جروح وآلام مادية، ولها شعورها الخاص، وفي شأنها قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].
وتابعت:"والمنتقل إلى الله تعالى يكون في عالم الروح فيه لها شأنها، وهو العالم الأرحب والأوسع، وندعو الله تعالى أن يشمل برحمته جميع موتانا، وأن يلطف بنا ونحن في هذه الدار، وأن ينزل الصبر والسلون على ذويهم أمهاتهم وآبائهم والإخوة والأخوات والأصدقاء".
وتواصل الضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية، بحثها عن الطالب الغريق نور كلش، فى مياه البحر المتوسط بشواطئ مصيف بلطيم، كما انضم الكابتن إيهاب المالحى وفرقته قادما من الإسكندرية للبحث بين الصخور عن جثمان الطالب الجامعى، وأوفد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد السماحى، مدير مكتبه، وأحمد اللوزى مدير إدارة العلاقات العامة بديوان المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.
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