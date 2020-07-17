شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زراعة 195 ألف فدان بصل والإنتاج 2.8 مليون طن سنويا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المساحات المنزرعة من البصل تقترب من 195 ألف فدان متوسط الإنتاجية تبلغ من 14 الى 15 طن للفدان بإجمالي انتاج 2.8 مليون طن تكفى للاستهلاك المحلى وتحقق فائض تصديري وتصنيعي يصل إلى مليون طن بصل، ومصر من ضمن أفضل 10 دول على العالم من حيث متوسط الإنتاجية والإنتاج الكلى وصادرات البصل سواء الطازج أو المجفف ، كذلك احتل البصل المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس في إجمالي الصادرات المصرية الزراعية.

وأضاف رئيس قسم البصل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه للحصول على أعلى محصول يحقق عائدًا جيدًا للمزارع ومحصول ذو جودة تصديرية عالية تحقق عائد للدولة لابد من الاعتماد على التقاوي المنتقاة والمسجلة من الأصناف جيزة 20 وجيزة 6 محسن وجيزة أحمر وجيزة أبيض حسب منطقة الزراعة لضمان نقاوة الصنف وتجانسه ومحصوله العالي وذلك من المصادر الموثوق بها واختيار الأرض المنزرعة بالمحصول بعناية وضمان أن تكون خالية من الأمراض الفطرية مثل عفن الجذر القرنفلي والعفن الأبيض وكذلك الحشائش.

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وشدد "مبروك"، على أهمية اختيار ميعاد الزراعة المناسب، وهو في الوجه القبلي منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر، أما في الوجه البحري فمن منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، ويتم تقليع المشتل للزراعة في الأرض المستديمة بعد 60 يومًا من زراعة البذرة في المشتل وأن يراعى أن يكون سمك الشتلات مثل القلم الرصاص ويتم قرط الثلث العلوي من شتلات قبل الزراعة في الأرض المستديمة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بعمليات الخدمة ونقاوة الحشائش ومكافحة الأمراض والحشرات أثناء موسم النمو والاعتدال في التسميد والري، لأن الإفراط فيهما يؤثر على جودة المحصول وقدرته التخزينية بعد الحصاد ويؤخر النضج ويؤثر بالسلب على صفات الجودة في الأبصال بعد الحصاد وأثناء التخزين، ونبه إلى عدم الإسراف في استخدام المبيدات والالتزام بالتوصيات الفنية والمبيدات الموصى بها لمكافحة الأمراض الفطرية والآفات الحشرية .

وتابع أن التوصيات الفنية لزراعة البصل ترتبط بالاهتمام بمنع الري عند بداية النضج وإجراء الحصاد عند رقاد 50% من رقاد العروش وإجراء التسميط (العلاج التجفيفى) وذلك من 10-15 يومًا حسب درجة الحرارة السائدة في المنطقة، وتقطيع العروش بعد تمام الجفاف ونقل وتخزين الأبصال في مكان هاو ومظلل لحين إجراء عملية التسويق أو تخزن في مراود ونشر الأصناف الجديدة.