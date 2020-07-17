رئيس الجهاز يجيب.. كيف يتتبع "حماية المستهلك" صفحات البيع أونلاين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص قسم لمتابعة صفحات الإعلانات التي تعرض منتجات مجهولة الهوية وكذلك جميع صفحات البيع "أونلاين"، وذلك بعدما اتجه معظم المصريين إلى الشراء من خلاله بسبب جائحة كورونا.

وأشار فرج، إلى أن إحدى السيدات أعلنت عن منتج "أونلاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعرضت منتجها دون أن تكشف عن مصدره، وقام العاملون بالجهاز بعمل حساب وهمي من قبل القائمين على متابعة تلك الصفحات، وتم التواصل مع صفحة الإعلان ومن خلال المتابعة تأكد الجهاز أن تلك الفتاة حاصلة على دبلوم وتقوم باستيراد هذا المنتج رغم أنها تدعي تركيبه بنفسها.

كان الدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والقائم بأعمال رئيس الجهاز قال، لمصراوي، إن تقرير مؤسسة "فيزا العالمية"، أوضح أن 80% من المصريين قاموا بالشراء إلكترونيًّا خلال فترة حظر التجول الذي تم فرضه لمواجهة جائحة كورونا منذ ١٥ مارس الماضي.

وأضاف "فرج"، أن 20% من المصريين الذين قاموا بالشراء أونلاين دفعوا بالكارت الائتماني، و80% دفعوا نقدا عند الاستلام، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في تزايد سواء في مصر أو خارجها، ومن الطبيعي زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بها.