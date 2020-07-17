مصر | بعد حبس محمد رمضان.. محامي الطيار المفصول لـ"الخليج 365": نأمل استعادة حقه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد حبس محمد رمضان.. محامي الطيار المفصول لـ"الخليج 365": نأمل استعادة حقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مجدي حلمي" محامي الطيار المفصول "أشرف أبو اليسر"، إن حكم اليوم بحبس الفنان "محمد رمضان"، كان بمثابة موقفا داعما لموقفهم في الدعاوى المقامة ضده، والتي منها الدعوى المقامة يوم ٦ أغسطس المقبل.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى الخليج 365، أنه يشكر القضاء لنزاهته وعدالته في حكم اليوم، ويأمل عودة الحق للطيار بعدما تأذي في عمله.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس فتاة الـ"تيك توك" بسنت محمد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية نشر فيديوهات خادشه للحياء.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على "بسنت محمد" فتاة الـ"تيك توك" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكشف مصدر مطلع، عن أنه تم القبض عليها أمس، في الإسكندرية، وتم التحقيق معها في نيابة الإسكندرية.

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واعترفت "بسنت محمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، أمام النيابة بالإسكندرية، بملكيتها لحساباتها الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام وتيك توك)، وقالت إنها كانت تهدف من وراءها لتحقيق الثراء والشهرة.

وأفادت التحقيقات أن محتوى الفيديوهات خادش للحياء وبه عرض مفاتنها من خلالها، بملابس مثيرة للشباب، وتستدرجهم لتحقيق مبالغ مالية كبيرة.

وفي وقت سابق، كشف أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن أنه بعد تقديم بلاغ ضد فتاة جديدة "بسنت محمد" إحدى فتيات التيك توك، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء، أنه جار الآن الفحص الفني للأسطوانة المدمجة "موضوع البلاغ" المقدمة ضد الفتاة والتي تحتوي على فيديوهات خادشة وحركات مثيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن حملة خليها تنضف تدعو الشباب والفتيات البعد عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك انستجرام"، التي تخالف عادات المجتمع المصري والتي تضعهم تحت طائلة القانون، مضيفا أن الحملة لا تتهاون مع أي شخص "ذكر_أنثى"، يقوم ببث تلك الفيديوهات.

وتقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم 27782 لسنه 2020 عرائض النائب، ضد بسنت محمد، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك"، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وذكر مقدم البلاغ أن "بسنت " تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات "تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت فتاة تدعى بسنت محمد حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشكو في حقها لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

وتابع: "اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط، وبمطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ لن تكون هناك حاجة إلى توصيف ما تم نشره وما تم تداوله من خلال حساباتها العامة على المواقع السالف بيانها"