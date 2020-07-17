مصر | بعد حبسه لمدة سنة.. قضية أخرى في انتظار محمد رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد حبسه لمدة سنة.. قضية أخرى في انتظار محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن صدر حكما بالحبس لمدة سنة ضد الفنان محمد رمضان، في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، ينتظر الفنان الشاب حكما آخر في قضية أخرى مقامة من نفس الطيار.

هذا، ومن المقرر أن يتم النظر في دعوى أخرى، يوم 6 أغسطس، من قبل المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض الطيار، الذي أقام ضد الفنان -في وقت سابق- ثلاث دعاوى قضائية.

كانت محكمة جنح الدقي، قد أصدرت قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

اقرأ أيضا| تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

Advertisements

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالإضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.