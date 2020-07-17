مصر | حبس محمد رمضان سنة مع وكفالة 10 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حبس محمد رمضان سنة مع وكفالة 10 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

هذا، ومن المقرر أن يتم النظر في دعوى أخرى، يوم 6 أغسطس، من قبل المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض الطيار، الذي أقام ضد الفنان -في وقت سابق- ثلاث دعاوى قضائية.