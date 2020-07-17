شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة لـ«محمد رمضان» بسبب الطيار الموقوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح الدقى في الجيزة، اليوم الخميس، بحبس الفنان محمد رمضان، سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف» والتى يتهم فيها «رمضان» بنشر فيديوهات على موقع «الإنترنت» تمس وتسئ إلى سمعته.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وقال أبواليسر، في تصريحات سابقة: «أنا لم ألجأ إلى القضاء إلا بعد أن أصابني اليأس منه بعد التواصل لمدة خمسة أشهر»، مشيرًا إلى أن الفنان رمضان عرض تكفله بمرتبي إلى حين حل المشكلة.

وأردف: «أنا أرفض هذا العرض أنا ماجريش ورا حد وأقله كل شهر إديني فلوس، وأضاف في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن» والمذاع على فضائية «العربية الحدث»: «الفنان محمد رمضان قال إن لدي رخصتين هذه عبارة أول مرة أسمعها هذه تصريحات تعبر عدم فهم الأمور وتفاصيلها».

وتابع: «مستمر في الإجراءات القضائية حتى يتم التوصل لحل»، نافياً في ذات الوقت تصريحات الفنان رمضان أنه تواصل معي: «ماحصلش إللى اتصل بيا مدير روتانا فقط وقلتله أنا تعبان يافندم تواصل مع المحامي بتاعي»، متسائلاً: «لو كنا رجالة وصعايدة زي ما بيقول نعد ونتكلم لزمتها إيه القضايا؟ أنا مابتزتش حد»، مشيراً إلى أن «فكرة الرقم يحكمها الرغبة في التفاوض وليس قيمة الرقم لو هو رافض فكرة التفاوض يبقى نكمل في القضاء ويحكم زي ما يحكم حتى لو 100 مليون».

وعقب على فيديو المتداول الذي بثه رمضان على موقع التواصل الاجتماعي الذي قال فيه أبواليسر «أنا الحكومة»، قائلاً: «آه قلت كده لأني رئيس جمهورية الطيارة وفقاً للقانون في الطيران والسفن من حق القبطان يطلق ويزوج ويكتب شهادة وفاة أو زواج».

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ونفي مجدداً أن يكون قد وافق على نشر مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن فكرة الطائرات الخاصة يجوز التقاط الصور الخاصة ولكن ليست للنشر.

وعقب على تصريحاته قائلاً: «عيب ده كلام ناس صغيرين».