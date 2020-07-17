استمرار طرح كولونيا 555 كمطهرات على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة المنتجات الغذائية بجانب أيضا صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية إضافة الى استمرار طرح منتجات كولونيا 555 كمطهرات ضمن فارق سلع نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية، لافتا إلى أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجمدة "وهى مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة لافتا الى أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه رغم هذه الظروف أيضًا فإن الوزارة لديها احتياطي من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة لا يقل عن 4 أشهر، كما أن السكر يوجد احتياطي منه 6 أشهر ونصف. Advertisements

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