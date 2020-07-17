شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالإسعاف: 10 شهداء وأكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إن عدد شهداء الإسعاف إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 10 شهداء، وأكثر من 300 مُصاب.

وأوضح سرحان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض اللجان النقابية للعاملين بالإسعاف بالمحافظات، التى لديها موارد كافية، تقدم دعم لحالات الإصابة بقيمة ألف جنيه، ولأسر الشهداء بقيمة 5 آلاف جنيه.

أما عن قائمة شرف شهداء فيروس كورونا، من العاملين بالإسعاف فهم:

1- رجب عبد الرحيم، مشرف عام محافظة الأقصر.

2- أحمد مجدي عبد اللطيف، سائق بإسعاف الدقهلية.

3- وليـد عبدالباسـط عيسى، إسعاف الدقهلية.

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4- مصطفى إبراهيم رجب، بإسعاف الدقهلية.

5- شعبان عبد العال محمد سائق إسعاف نزلة السمان بالجيزة

6- ربيع حسن، إسعاف دمياط.

7- رضوان بيومى، مسعف بنموذج حلوان.

8- صالح محمد الصادق، الأقصر.

9- خالد محمد فرغلى سائق إسعاف أسيوط الكيلو 103.

10- كمال كامل سائق يعمل بجنوب سينا وإسعاف فرع الجيزه سابقاً.

وكانت قد أكدت نقابة العاملين بالإسعاف، إلى أن تُعتبر نسبة الإصابة بالإسعاف هي الأكبر من بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر، موضحه أن نسبة الإصابة من العاملين بهيئة الإسعاف أكثر من 4% مقارنة بنسبة عدد العاملين بسيارات الكورونا بالإسعاف، وأكثر من 1% مقارنة بنسبة عدد العاملين الإجمالي بالهيئة.