شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إغلاق جزئى لشارع الهرم بسبب نقل مرافق المترو لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين، بتقاطعه مع شارع المطبعه لمدة 3 أيام، لنقل مرافق المترو ابتداء من صباح يوم الجمعة وحتى الأحد القادم علي أن تكون الأعمال ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط بصفة يومية.

وقال مصدر أمنى، إنه في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو الانفاق الخط الرابع تجرى تلك الأعمال الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذه بالبدء فى نقل المرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وأضاف المصدر، أنه سيتم أجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو انفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية، وسيكون لمده ثلاثة ايام ابتداء من صباح يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 5 صباحا فقط طوال فترة الأعمال.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركه المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .