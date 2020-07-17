شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الحب فجر اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق شمس اليوم الجمعة 17 يوليو 2020 بحوالي ساعتين وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة، حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسينضم إليهما نجم الدبران الأحمر وستشكل هذه الأجسام سوياً مثلث سماوي بالافق الشرقي مشاهد بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.

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وبإستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر .

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة فى إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021 استعدادا لبداية عودته لسماء السماء.