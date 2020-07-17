شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نقل صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة فقط بعدد محدود من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل التليفزيون المصرى اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، حيث حددت وزارة الأوقاف فى وقت سابق المسجد لنقل الصلاة منه، بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.

وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أسامة فخرى الجندى بأداء خطبة الجمعة اليوم، التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

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وأكدت أن جميع المساجد ستؤذن لظهر الجمعة، بأذان النوازل، حيث لم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ومازال قرار فتح المساجد قاصرا على أداء الصلوات الخمس فيما عدا صلاة الجمعة، مناشدة جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات التى أعلنتها وعدم الذهاب للمساجد وقت صلاة الجمعة وأداء الصلاة ظهرا فى المنازل، مشددة أيضا على الأئمة والعاملين فى المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة الجمعة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى هذا الشأن.