شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل 928 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 556 مصابًا ‎ الأزهر يعلن بدء العام الدراسى قبل الجامعى يوم 17 أكتوبر حتى 24 يونيو 2021 ‎ مواعيد بدء العام الدراسى الجديد وعدد أيام الدراسة والإجازات والامتحانات ‎ بداية الدراسة 17 أكتوبر.. الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسى المقبل ‎ التعليم: ندرس القرار الصحيح لاستمرار العملية التعليمية بشكل يحافظ على سلامة أبنائنا ‎ التعليم: 19 يونيو 2021 موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 29 مايو ‎ وزير التعليم العالى: رصدنا حوالى 100 مليون جنيه لإجراء بحوث مبتكرة لمواجهة كورونا ‎ Advertisements نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020.. المراجعة نهاية يوليو والنتيجة بعد العيد ‎ القوى العاملة: إعداد قاعدة معلومات عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع التضامن ‎ التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" الأحد ‎ لمصيلحى: إضافة مليون فرد لبطاقات التموين وإنشاء مجمع صناعات غذائية بالسادات ‎ وزير النقل: إنهاء التعاقد مع الشركات المنفذة لنفق ومحطات مترو الهرم خلال شهر

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