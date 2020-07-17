شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المرشحين لـ «الشيوخ» فى اليوم السادس إلى ٦٨٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الخامسة مساء أمس الخميس، وذلك عقب تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، طلبات ١١٣مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين إلى ٦٨٢مرشحًا سواء للمرشحين بالنظام الفردى أو القائمة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان له، أن اليوم الجمعة سيكون يوم عمل عادى بالنسبة للمحاكم الـ27، حيث يبدأ استقبال طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى أوراق الترشح ستنتهى غدا السبت، حيث سيتم غلق الباب فى هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا.

ومن ناحية أخرى واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ، أمس طلبات المرشحين بالمحافظات.

فى المنيا، تلقت اللجنة أوراق أسماء صابر محمد، أول امرأة لخوض الانتخابات «فردى» بمركز المنيا، والمقيمة بقرية البرجاية، بمركز المنيا، ليرتفع عدد المرشحين إلى 16، بينهم 5 عن «مستقبل وطن»، و2 عن حزب المؤتمر، و9 مستقلين من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا. وأعلن شمس الدين نورالدين، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، الانتهاء من إعداد أوراق 5 مرشحين لخوض الانتخابات بنظام «الفردى»، مؤكدًا انه سيتم تقديم الأوراق فى اليوم الأخير للترشح.

وفى شمال سيناء، استقبلت اللجنة أوراق 6 مرشحين: «4 مستقلين، وسيدة عن حزب مصر القومى، ورجل عن حزب مستقبل وطن»، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. ويُذكر أن دائرة شمال سيناء مقرر لها مقعد واحد فردى، ومقعد آخر للقوائم الحزبية.

وفى بنى سويف، اتفقت 5 أحزاب سياسية على خوض الانتخابات، المقرر انطلاقها أغسطس المقبل، وهى: «صوت الشعب، وحراس الثورة، والمستقلين الجدد، والنصر، ومصر القومى»، وبقائمة انتخابية وطنية مُوحَّدة على مستوى الجمهورية، واتفقت على التنسيق فى المحافظات على مستوى المقاعد الفردية. وعلمت «المصرى اليوم» أن القائمة تسمى قائمة «تحالف القائمة المصرية»، وتضم وزراء ومحافظين سابقين وشخصيات عامة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها غدًا، وكان الدكتور حسنى صادق، عن حزب «صوت الشعب»، أمين إعلام الحزب على مستوى الجمهورية، واللواء مصطفى عبدالرحيم، مستشار رئيس حزب صوت الشعب، قد تقدما بأوراقهما إلى لجنة الكشف الطبى ببنى سويف لإنهاء إجراءات الكشف الطبى، تمهيدًا لضمهما إلى قائمة تحالف القائمة المصرية. وقالت مصادر إن حزب صوت الشعب سيرشح عددًا من رجال الأعمال والشخصيات العامة على المقاعد الفردية. وبالنسبة لمقاعد الفردى، تقدم للترشح 20 مرشحًا، فيما خُصصت للمحافظة 3 مقاعد على النظام الفردى على دائرة واحدة من الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا.

وفى الدقهلية، استقبلت اللجنة 24 طلب ترشيح، فيما أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 59 من راغبى الترشح، بينهم 5 سيدات.

وفى الشرقية، ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى 46 مرشحًا منذ فتح باب التقدم جميعهم بالنظام الفردى. وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عدد المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى بلغ 66 حتى الآن. وتقدم فى الأقصر، حتى الآن، 10 مرشحين محتملين، فيما استقبل مستشفيا الأقصر العام وأرمنت التخصصى، المخصصان لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين المحتملين، 24 حتى الآن.

وفى القليوبية، ارتفع عدد المرشحين على المقاعد الفردية إلى 44 مرشحًا، وأجرت مستشفيات بنها التعليمى وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزى الكشف الطبى على 57 مرشحًا: منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمى وواحد بالقناطر الخيرية قبيل إغلاق باب الكشف الطبى بالمستشفيات.

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وفى بورسعيد، تلقى المستشار محمد البندارى، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، رئيس لجنة انتخابات مجلس الشيوخ، أوراق أربعة مرشحين جدد على المقعد الفردى لمجلس الشيوخ ببورسعيد، وهم الكابتن أحمد جوهر، رئيس نادى المريخ الرياضى «مستقل»، ومحمد متولى، عن «مصر المستقبل»، وخالد الرفاعى، «مستقل»، وعمرو عبدالحميد، «مستقل»، ليصل بذلك عدد المرشحين على مقعد بورسعيد إلى 9 مرشحين، خمسة منهم يمثلون أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والمؤتمر والوفد ومصر المستقبل، وأربعة مرشحين مستقلين.

وفى جنوب سيناء، لم يتقدم رسميًا سوى 3 مرشحين، بعد إعلان مستقبل وطن ترشيح رجل الأعمال «جيفارا الجافى»، رئيس الحزب بالمحافظة، «قائمة»، وترشيح النائب الأسبق على عطوة، مساعد أمين الحزب للمقعد الفردى، حيث تقدم الشيخ عبدالحليم الجمال، نائب الشورى السابق، بأوراقه، أمس، للجنة، علاوة على ترشح موسى فراج، من مدينة دهب، كما أعلن النائب الأسبق صلاح ربيع ترشحه.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، إنه تم توقيع الكشف الطبى الشامل على 38 مرشحًا جديدًا، أمس، بالمستشفيات الخمسة المخصصة لهذا الغرض. وأوضح أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 115 مرشحًا حتى الآن.