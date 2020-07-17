شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: دراسة إنشاء محطة وسيطة للمخلفات بمنشية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاته المقدس نقيب الزبالين، إنه اقترح على رئيس حى منشية ناصر، ومحافظ القاهرة، تخصيص قطعة أرض داخل منطقة الزرائب بمنشية ناصر، لعمل محطة وسيطة لجمع المخلفات، بعد أن تم إغلاق جميع المحطات الوسيطة المحيطة بحى الزبالين، خاصة أن بعض جامعى القمامة يلقون المواد غير القابلة لإعادة التدوير فى مدخل المنطقة، ومنزل منطقة المقطم، وهو مشهد مسيئ.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الاقتراح تضمن أن يتم إدارة المحطة من خلال محافظة القاهرة وهيئة النظافة، ويتم إلقاء تلك المخلفات بها برسوم، لافتا إلى أن رئيس الحى رحب بالفكرة، وجارى الدراسة والتنفيذ، مؤكدا أن تلك الخطوة هامة، لتحسين مظهر المنطقة، ورفع كفاءة نظافتها.

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وأشار إلى أن إلغاء المحطات الوسيطة، جعل بعض جامعى القمامة من معدومى الضمير، لا يتجهون إلى المقلب العمومى فى مدينة مايو، ويلقى المخلفات فى تلك المنطقة، وتزيلها هيئة النظافة صباح كل يوم كميات هائلة من المخلفات، وذلك رغم وجود مساحات تصلح لتخصيصها كمحطات، خاصة أن المخلفات التى يتم إلقائها تضم نفايات مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

كان قد قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه تواصل مع مدير الإدارة المركزية للنظافة بهيئة النظافة بمحافظة القاهرة، وذلك لبحث عمل محطة مناولة بالطوب الرملى، تخدم حى مدينة نصر "شرق وغرب"، لافتا إلى أن ذلك جاء عقب سحب الحاويات الخاصة بالشوارع، من جامعى القمامة مدينة نصر شرق وغرب، مما سيؤدى إلى تراكم القمامة بالشوارع، وطالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عادل الحديدى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بإعادة الحاويات أو عمل مناولة كمحطة وسيطة للزبالين، حتى يتمكنوا من تنظيف مدينة نصر.