شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة لقصة أب كسر عظام طفلته الرضيعة لرفضه إنجاب الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة وحشية، اعتدى "أب" على طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها الخمسة شهور بالضرب حتى أصابها بالكدمات والكسور بحجة أنه يرفض "إنجاب الإناث"، تلك الواقعة التي هزت محافظة كفر الشيخ وأثارت غضبا واستياء شديدين عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

ذلك "الأب" الذي يتعاطى المخدرات لم يدرك نعمة إنجاب الفتيات وحنانهن وبات يكره انجابهن حتى تزوج مرتين وانجب طفلتين ثم تزوج بأخرى وأنجب منها طفلة أيضا، فلم يجد سوى معاملته الوحشية والقاسية التي تفتقد إلى الإنسانية ليضرب طفلته الرضيعة صاحبة الأربعة أشهر ضربا مبرحا كسر عظامها، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو وصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار ذلك، تلقت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفلة مكة صاحبة الأربعة أشهر من عمرها، الذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام ابيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور.

توجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولإسرتها وتبين أن :-

- الاب يدعى / م م م ويبلغ من العمر 29 عامآ ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وانجب طفلتين بنات ثم تزوج الاخرى وانجب طفلة أخرى دفعة ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها .

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- الام وتدعى / أ م ع وتبلغ من العمر 25 عامآ قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12872 لسنة 2020.

- الطفلة مكة وتبلغ من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لإبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبتة فى إنجاب الإناث.

نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجارى إستكمال الفحص.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية:-

- متابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها .

- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج .

- صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعى .

-متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن .

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل .