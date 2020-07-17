بالأسماء.. ننشر قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن شرق الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حصل الخليج 365 على أسماء مرشحي قائمة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا. وجاءت الأسماء كالتالي: مستقبل وطن - خالد محمد سعيد حسن شحاتة. - أحمد محمد محمود الخطيب. - أيمن محمد حامد شريف. - أحمد عبدالجواد محمد. - يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة. - محمد علي عبده أبوحجازي. - محمد عيد صديق اللمعي. - حماد موسي حماد. Advertisements - أحمد صبح محمد شحاتة. - جيفارا محمد أحمد. المؤتمر - إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة. مصر الحديثة - نيفين جورج ميخائيل. - محمد أحمد محمد السباعي. الشعب الجمهوري - فيبي فوزي جرجس. حماة وطن - فايز أبوحرب.

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