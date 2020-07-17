برلمانية: لقاء الرئيس بوفد القبائل الليبية يؤكد حرصه على استقرار المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، رسالة هامة للعالم بأن الدولة المصرية داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وترفض العنف ومحاولات الميليشيات لتقسيم الشقيقة ليبيا إلى دويلات أخرى والتدخل في شئون الدول.

وقالت عازر، في بيان، اليوم، إن اللقاء يؤكد حرص القيادة السياسية على المحافظة على الوحدة العربية واستقرار المنطقة والذي جاء تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

وأضافت: الرئيس السيسي رجل سلام ويسعى دائماً إلى السلام والاستقرار في المنطقة للحفاظ على الشعوب من الخراب والدمار، مضيفة أن ثقة رؤساء القبائل الليبية في القيادة السياسية والمصريين ناتجه عن أن مصر دولة حامية للشرعية والاستقرار وليس لها أي أطماع.