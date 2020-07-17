غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق الخط الرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق شارع الهرم جزئيا بتقاطعه مع شارع المطبعة لمدة 3 أيام؛ لنقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأوضحة إدارة المرور أن الغلق سيكون في الاتجاهين وتحديدا بتقاطع شارع الهرم مع المطبعة بمحيط محطة مترو انفاق المطبعة دون تعطيل حركة السيارات. الغلق سيكون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد، وتبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال. ونشرت إدارة التخطيط بقيادة العقيد حازم لاشين لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير حركة السيارات.

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