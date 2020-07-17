الحكم بسنة حبس ضد الفنان محمد رمضان في سب وقذف الطيار "أبو اليسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.​