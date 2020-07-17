تحويلات مرورية لمدة يومين لإنشاء كوبري البرنسيسة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية بدءا من الساعة ١٢ صباحا حتي السادسة صباحا يومي الجمعة والسبت؛ لتركيب ٤ كمرات خرسانية.

ياتي الغلق الكلي في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع طريق "الفيوم - المنصورية"، إذ تباشر الشركة المنفذة لأعمال انشاء كوبري البرنسيسة الجديد أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية أعمال تركيب 4 كمرات خرسانية.

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الغلق يشمل تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم لمدة يومين، ما يستلزم تحويلات مرورية؛ لتيسير الحركة المرورية علي المواطنين.

القادم من طريق المنصورية من شارعي الهرم وفيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة 200 متر، ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحة دوران تم استحداثها، واستكمال السير إلى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا إلى طريق إسكندرية الصحراوي أو استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج ..السلام ..المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والمرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.