مصر | المرور: إغلاق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية لمدة يومين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المرور: إغلاق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية لمدة يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، إغلاق تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، لمدة يومين لاستكمال الاعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم - طريق المنصورية).

وأضافت الإدارة أن الشركة المنفذة لاعمال انشاء كوبري البرنسيسة الجديد الكائن أعلي تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، سوف تقوم بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه، مما يستلزم غلق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم وذلك لمده يومين على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا فقط ابتداء من غد الجمعة، وحتى يوم السبت فقط طوال فترة الاعمال.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية علي المواطنين وهي كالاتي، القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها ثم استكمال السير الى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا الي طريق إسكندرية الصحراوي او استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج، السلام، المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المرورية لمساعده قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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على ضفاف نهر النيل بمدينة الحوامدية، جلس تاجر ثلاثيني العمر رفقة نجله، بعد رحلة تنزه للأب وإبنه، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل إنزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ما دفع الأب إلى الإسراع للإمساك بيد نجله لإنقاذه.

نجح الأب في إنقاذ طفله من الغرق، وأثناء توقفه على ضفاف نهر النيل إختلت توازنه ليسقط الأب بمياه نهر النيل، دون العثور على جثته.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص بمياه نهر النيل، بنطاق القسم.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

تحريات النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، توصلت إلى أن الغريق تاجر ثلاثيني العمر كان يجلس على ضفاف نهر النيل رفقة نجله، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل انزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ولدي محاولة الأب إنقاذ نجله اختل توازنه، وسقط بمياه النيل، بعد إنقاذه نجله.

وجار محاولات قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.