شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: «كورونا» يفقد قوته وما زلنا في «المرحلة المتحركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه لابد من استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أننا ليس لدينا أزمة في دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء «الكمامة» كان سببًا في انخفاض أعداد الإصابة بـ«كورونا»، موضحًا أن قوة «كورونا» بدأت تقل في حدة الأعراض ونسب الإصابة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا»، مؤكدًا أننا لا نزال في المرحلة المتحركة ولابد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى الاستقرار.

ولفت «تاج الدين» إلى أن مصر تتواصل باستمرار لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 26691 حالة حتى اليوم بعد خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال بيان للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

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