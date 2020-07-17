شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية تكرم وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرمت اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بشمال سيناء وكيل مديرية التربية والتعليم بالعريش، تقديرًا لجهوده في خدمة العملية التعليمية علي مستوي المحافظة. وقام عبد الرحمن شعبان رئيس اللجنة بمنح حمزة رضوان وكيل المديرية درع النقابة ، تقديرا لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية في ظل الظروف التي تمر بها شمال سيناء. وقدم رئيس اللجنة النقابية التهنئة لوكيل المديرية علي ثقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتكليفه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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