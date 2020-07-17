شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تلقي كلمة في ندوة استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمراة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كلمة عن الإبداع والتكنولوجيا في ندوة إستشراف وظائف المستقبل ودورالتكنولوجيات الناشئة التي اعدتها لجنة الثقافة الرقمية تحت رعاية الدكتورةإيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة والتي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ولجنة الثقافة الرقمية برئاسة م. زياد عبدالتواب امين عام مساعد مجلس الوزراء للأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي.

واستعرضت عازر نبذة عن التكنولوجيات النائبة وتطرقت المحاضرة إلى اهم تحديات الفترة المقبلة واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل في ظل وجود كوفيد 19 والتكنولوجيات الناشئة.

وعرضت عازر رؤية عن الوضع العالمي الحالي واستخدام التكنولوجيا. أكدت عازر على ان الإبداع هو الوسيلة الوحيدة التأقلم مع التغيير الذي يحدث على المستوي العالمي وتحدثت عازر عن اهم معوقات الإبداع التي يجب تجنبها وذكرت أمثلة لشركات عالمية كانت في اوج نجاحها ثم اشهرت افلاسها لأنها لم تلحق بركاب العصر ومتطلباته. واخيرا رسمت عازر اهم ملامح الشخصيات المبدعة وشددت على أهمية وجود قيادات مبدعة تحفز الشباب على الإبداع وتساندهم وتوفر لهم مناخ أمن وصحي لللإبداع.

وكان ضمن المتحدثين في الندوة أيضا الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وعضو اللجنة الأستاذ الدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور محمد خليف استشاري الإبتكار والتحول الرقمي- عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وعضو لجنة الثقافة الرقمية.

أدار الجلسة المهندس زياد عبدالتواب أمين عام مساعد مجلس الوزراء للأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي.