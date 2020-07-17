شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 650 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة الصحة بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة أسفرت الحمله عن ضبط مخزن كبير للمواد الغذائية بميت خلف حيث تم تحرير محضر جنحه صحيه لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحيه وإعدام 650 عبوه بواقع 1315 كيلو جرام و187 لتر غير صالح للاستهلاك الآدمي.

قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم سحب عدد 13 عينه من المنتجات الغذائيه للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتحرير مذكره بالتوصية بالغلق الإدارى وإيقاف تشغيل المخزن.

وأضاف الحفناوي أن الحملات مستمرة لضبط المتلاعبين واتخاذ الإجرءات القانونية ضدهم.