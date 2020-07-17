إصابة رئيس مباحث منوف بطلق خرطوش في مطاردة مع مسجل خطر بالمنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بطلق خرطوش أثناء اشتباكه مع أحد المسجلين خطر، وتم نقله لمستشفى بمدينة منوف.
تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف،بطلق خرطوش بالقدم أثناء مطاردته مع أحد المسجلين في دائرة المركز.
تم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز منوف، وجار البحث عن المتهم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.
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