العالم يقترب من تسجيل 14 مليون إصابة بفيروس كورونا ووفاة 590 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب إصابات فيروس كورونا حول العالم بقوة، من تسجيل المليون الرابع عشر، حيث بلغ إجمالي الإصابات نحو 13.855.410 ، مقابل شفاء 8 ملايين و 241.608 ألفا، وتوفى 589.951 حالة منذ بدء تفشى الوباء نهاية العام المنصرم.

ورصد ”الخليج 365” من خلال مراقبة أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بموقع "وورلد ميتر" المعنى بتتبع أعداد الإصابات حول العالم، تجاوز أعداد الإصابات في مصر، مثيلتها في الصين، واحتلت مصر المركز الـ 24 ، تلتها الصين في المركز الـ 25، حيث تخطت أعداد الإصابات في مصر حاجز 85 ألفا، في حين بلغت الأعداد في الصين 83 ألفا أي بفارق نحو ألفى إصابة.

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