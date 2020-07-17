شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتجاوز الصين فى عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال مراقبة أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بموقع "وورلد ميتر" المعنى بتتبع أعداد الإصابات حول العالم، تجاوز أعداد الإصابات في مصر، مثيلتها في الصين، واحتلت مصر المركز الـ 24 ، تلتها الصين في المركز الـ 25، حيث تخطت أعداد الإصابات في مصر حاجز 85 ألفا، في حين بلغت الأعداد في الصين 83 ألفا أي بفارق نحو ألفى إصابة.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

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وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و 4120 حالة وفاة.