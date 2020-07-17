شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. قصة الاختراق الكبرى لحسابات المشاهير علي تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الساعات الماضية حالة من الفوضى اجتاحت تويتر، حيث نشر عشرات من أكبر الأسماء فى الولايات المتحدى بينهة المرشح الديمقراطى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما ومغنى الراب كانى ويست وبيل جيتس وإيلون ماسك، رسائل مشابهة على تويتر مفادها: "أرسلوا بيتكوين وسنرسل لكم ضعف أموالكم".. ونرصد لكم ما حدث فيما يلى..

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