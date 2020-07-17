شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المنيرة تخصص عيادة للاستشفاء للمرضى لما بعد كورونا يومى السبت والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كريم سلام، مدير مستشفى المنيرة العام، إنه تم تخصيص عيادة الاستشفاء لمرضى ما بعد كورونا، وتابع: لأول مرة متابعة المشاكل الصحية والنفسية بعد الاستشفاء من كورونا. وأضاف مدير مستشفى المنيرة أنه تم تخصيص يومي السبت والخميس من الساعة 3 الي 5 مساء بالعيادات المسائية الاقتصادية بمستشفي المنيرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.