مستشفى المنيرة تخصص عيادة للاستشفاء للمرضى لما بعد كورونا يومى السبت والخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كريم سلام، مدير مستشفى المنيرة العام، إنه تم تخصيص عيادة الاستشفاء لمرضى ما بعد كورونا، وتابع: لأول مرة متابعة المشاكل الصحية والنفسية بعد الاستشفاء من كورونا. وأضاف مدير مستشفى المنيرة أنه تم تخصيص يومي السبت والخميس من الساعة 3 الي 5 مساء بالعيادات المسائية الاقتصادية بمستشفي المنيرة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر بيان الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 59 حالة جديدة.
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