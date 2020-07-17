شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إزالة العقار المخالف الذى وجه الرئيس السيسى بهدمه فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، أعمال إزالة العقار رقم 8 شارع الكمال متفرع من ميدان الحلمية، بحى عين شمس، شرق القاهرة، الذى وجه الرئيس السيسى بإزالته خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن العقار مكون من 14 دور، مخالف في تعلية 8 أدوار بدون ترخيص، خاصة أن رخصته أرضى و5 أدوار فقط، ويتم الآن إزالة 8 أدوار مخالفة.

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وأضاف رئيس حى عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى أشار للعقار خلال افتتاح عدد من المشروعات مؤخرا وبالفعل تم تفعيل قرارات الإزالة الصادرة بإزالة المخالفة وتنفيذها على الفور.

وتشهد الدولة حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف والعشوائية فى البناء والتى تضر بالبنية التحتية وتؤثر على المظهر الحضارى، وتعرض ارواح المواطنين للخطر بالإضافة إلى التسبب فى التكدث المرورى.

واستخدمت أجهزة محافظة القاهرة معدات هدم "حفار"، لإزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس شرق القاهرة، حيث استخدمت معدة "جاك هامر" لرفع الحفار المستخدم فى أعمال الهدم لسرعة هدم العقار.