شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تحليل PCR شرط أساسى للسفر إلى أبو ظبى والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة مصر للطيران، في بيان لها مساء اليوم الخميس، المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومطار بودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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