وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفله مكة صاحبة الأربعة أشهر من عمرها، الذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام ابيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور. توجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولإسرتها وتبين أن :- - الاب يدعى / م م م ويبلغ من العمر 29 عامآ ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وانجب طفلتين بنات ثم تزوج الاخرى وانجب طفلة أخرى دفعة ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها . - الام وتدعى / أ م ع وتبلغ من العمر 25 عامآ قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12872 لسنة 2020. - الطفلة مكة وتبلغ من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لإبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبتة فى إنجاب الإناث. نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجارى إستكمال الفحص. Advertisements كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية:- - متابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها . - متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج . - صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعى . -متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن . هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل .

الطفلة مكة المعتدى عليها

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