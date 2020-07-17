شكرا لقرائتكم خبر عن أول تغريدة من سفيرة إسرائيل الجديدة بالقاهرة: أحمل رسالة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية الجديدة أول رسالة لها باللغة العربية بعد وصولها إلى القاهرة لتسلم مهام عملها.

وقالت السفيرة فى تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "أنا سعيدة جدا بعودتى لمصر سفيرة لإسرائيل التى تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصرى".

ووصلت إلى القاهرة أمس الأربعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى مصر لتسلم مهام عملها، ودشنت حسابا شخصيًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتواصل خلال مهام عملها كسفيرة في مصر.

وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصول السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى القاهرة أميرة أورون.

وقال فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، إن السفيرة وصلت إلى القاهرة أمس لتولى مهامها الدبلوماسية، وأضاف أن السفيرة الجديدة هى الـ١٤ فى مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهى المرأة الأولى في هذا المنصب.

وفى 7 يونيو الماضى، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر، وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أورون هى أول امرأة تخدم فى هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر فى 1979.

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وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية جابى إشكنازى رحب بالتعيين، قائلا: "إن أميرة دبلوماسية محنكة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة فى السلك الدبلوماسي، وإنى على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".

وذكرت الصحيفة، إن السفيرة أورون جاءت خلفا لديفيد جوفرين لتكون السيدة الثانية التى تشغل منصب سفيرة فى دولة عربية بعد "عينات كلاين" التى شغلت منصب سفيرة إسرائيل لدى الأردن فى السابق.

وشغلت السفيرة أميرة أورون منصب سفيرة لإسرائيل فى تركيا، ومنصب المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإسرائيلية وترأست لسنوات القسم المصرى بوزارة الخارجية الإسرائيلية.



سفيرة إسرائيل فى القاهرة

وبدأت أورون عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.

وبعد قضية أسطول مرمرة إلى غزة، خفضت تركيا من مستوى العلاقات بين إسرائيل وتركيا من مستوى سفير إلى مستوى مسئول عن السفارة، وتم تعيين أورون لهذا المنصب نهاية عام 2014، وبدأت فى شغل المنصب فى يناير 2015 وكانت المرأة الأولى التى يتم تعيينها كمسئولة عن السفارة فى تركيا حتى تم تعيين سفير لإسرائيل فى تركيا نهاية عام 2016، وتتحدث أورون اللغة العربية بطلاقة بطبيعة عملها كمستشرقة.