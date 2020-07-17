شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتصدى لمخالفات البناء بعين شمس وتسجيل 16 ألف مخالفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة القاهرة، حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف والعشوائية فى البناء والتى تضر بالبنية التحتية وتؤثر على المظهر الحضارى، وتعرض أرواح المواطنين للخطر بالإضافة إلى التسبب فى التكدث المرورى، وذلك بالتزامن مع حملات الإزالة التى تنفذها الدولة لإزالة كافة المخالفات.

وفى السياق، رصد ”الخليج 365”، أعمال إزالة العقار رقم 8 شارع الكمال متفرع من ميدان الحلمية، بحى عين شمس، شرق القاهرة، الذى وجه الرئيس السيسى بإزالته خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية.

ويزيل حى عين شمس عددا من الأبراج المخالفة فى وقت واحد، حيث يتم إزالة عقار أملاك دولة 15 دور مخالف بـ56 شارع الحرية، وعقار 8 أدوار تعد على أملاك دولة بـ74 شارع عيد أبو معتق متفرع شارع الحرية، وإزالة برج 18 دور بشارع أحمد عصمت وعقار مخالف بشارع أبو حشيش.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أنه تم إيقاف 23 رخصة مباني لمراجعتها مع تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص العقارات بعين شمس بالكامل، مشيرا إلى أن الحى به 16 ألف مخالفة مباني منهم عقارات صادر له قرارات إزالة وبعض المخالفات تقدمت للتصالح وجار هدم غير المطابق للشروط والمتعدى على خطوط التنظيم.

وأوضح رئيس الحى، أن عقار شارع المخالف الجارى إزالته مكون من 14 دور، مخالف فى تعلية 8 أدوار بدون ترخيص، خاصة أن رخصته أرضى و5 أدوار فقط، ويتم الآن إزالة 8 أدوار مخالفة.

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وأضاف رئيس حى عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى أشار للعقار خلال افتتاح عددا من المشروعات مؤخرا وبالفعل تم تفعيل قرارات الإزالة الصادرة بإزالة المخالفة وتنفيذها على الفور.

وفى السياق استمرت أعمال إزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس، بشارع أحمد عصمت، حيث أن الحى بدأ فى أعمال الإزالة منذ أسبوع تقريبا، ومستمر فى الإزالة حتى سطح الأرض، حيث أن البرج تم إنشاءه بدون ترخيص ولا يطابق شروط التصالح على بعض البناء المخالف.

وتشهد الدولة حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف والعشوائية فى البناء والتى تضر بالبنية التحتية وتؤثر على المظهر الحضارى، وتعرض أرواح المواطنين للخطر بالإضافة إلى التسبب فى التكدث المرورى.

واستخدمت أجهزة محافظة القاهرة معدات هدم "حفار"، لإزالة أعلى العقارات المخالفة بحى عين شمس شرق القاهرة، حيث استخدمت معدة "جاك هامر" لرفع معدات الهدم أعلى العقار لسرعة هدم العقار.