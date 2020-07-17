5 رحلات دولية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 901 راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة عصر اليوم الخميس 5 رحلات دولية 2 منهم تابعين للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران وقد غادرو إلى كل من بيروت وعلى متنها 153 وبانكوك وعلى متنها 288 راكبا، كما غادرت رحلة الخطوط اليمنية إلى عدن وعلى متنها 150 راكبا، كما غادرت رحلة الخطوط الجوية السورية وعلى متنها 100 راكب، كما غادرت رحلة طيران الشرق الأوسط إلى بيروت وعلى متنها 210 ركاب.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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