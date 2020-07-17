شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 6 ملايين جنيه من باب البر للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الخميس، صرف مبلغ ستة ملايين جنيه كدفعة أولى للعام المالى الحالى 2020 / 2021 من باب البر والإعانات من الموارد الذاتية للوزارة للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان، وذلك مع إدراج جميع هذه الأسرة في قوائم الأسرة المستهدفة فى مشروع صكوك الأضاحى، وإسهامًا من وزارة الأوقاف فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة.

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