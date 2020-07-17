شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة الرئيس السيسى خلال لقاء مشايخ القبائل الليبية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس السيسى خلال لقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية: إن تنتصروا بنا فسننصركم بإذن الله.. القبائل تعلن كامل تفويضها للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.. لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تهديد الأمن القومى.. الخطوط الحمراء التى أعلنتها فى «برانى» هى بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع فى ليبيا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى خلال لقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية: إن تنتصروا بنا فسننصركم بإذن الله.. القبائل تعلن كامل تفويضها للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.. لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تهديد الأمن القومى.. الخطوط الحمراء التى أعلنتها فى «برانى» هى بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع فى ليبيا ـ إضافة مليون مواطن لمنظومة الدعم وإنشاء أكبر مجمع صناعات غذائية.. وزير التموين: نؤسس مناطق تجارية على حدود ليبيا والسودان ـ إضافة مليون مواطن لمنظومة الدعم وإنشاء أكبر مجمع صناعات غذائية.. وزير التموين: نؤسس مناطق تجارية على حدود ليبيا والسودان ـ 569 مرشحا تقدموا بأوراقهم لـ "الشيوخ ".. وغدا.. «الوطنية للانتخابات» تغلق الباب Advertisements ـ «الهيئة» تصدر قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ـ «الهيئة» تصدر قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ـ إضافة مليون مواطن لمنظومة الدعم وإنشاء أكبر مجمع صناعات غذائية.. وزير التموين: نؤسس مناطق تجارية على حدود ليبيا والسودان ـ 17 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد.. وزير التعليم: مدة الدراسة 33 أسبوعا حتى 24 يونيو.. وإجازة نصف العام 6 فبراير ـ 17 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد.. وزير التعليم: مدة الدراسة 33 أسبوعا حتى 24 يونيو.. وإجازة نصف العام 6 فبراير ـ تمديد حالة الطوارئ أمام البرلمان الاثنين المقبل ـ وزيرة التعاون الدولى: مصر واجهت « ـ وزيرة التعاون الدولى: مصر واجهت « كورونا » بقوة.. رانيا المشاط عن سد النهضة: لدينا ثقة فى الدبلوماسية المصرية



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