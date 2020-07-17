شكرا لقرائتكم خبر عن إياد "الألدغ الفصيح".. واجه المتنمرين بشجاعة وكسب احترام الجميع (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل يحكى معاناته مع التنمر، والتقت كاميرا فيديو الخليج 365 بالطفل إياد إسلام، الذى سرد العديد من المواقف المحرجة التي يتعرض لها بسبب لدغته في حرف الراء، معبرا عن رفضه تلك المعاملة السيئة والتنمر التى يتعرض لها فى العديد من المواقف الحياتية.

وطالب الطفل، بعدم التنمر على أصحاب اللدغة، قائلا: "إنت كإنسان لديك 28 حرف وليس هناك أي مشكلة في عدم القدرة على نطق حرف أو حرفين ليه تتريق على حرفين وقعوا منى وتحسسني إن مستقبلي هو اللى وقع".

وتابع اياد حديثة "ليه ماينفعش أقولها عاوز شاورما ومكرونة أو أرز أو فراخ ومربى وليه كل ما أروح للسوبر ماركت وأقول عاوز كاراتيه يكلمنى كإنى من كوكب تانى