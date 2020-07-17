شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: عودة سناتر الدروس الخصوصية وتحرير محضر لغريق بلطيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 16 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن مواقع التواصل الاجتماعى تروج لبدء سناتر الدروس الخصوصية الإعلان عن الحجز للعام الدراسي المقبل، وأشارت إلى أن القبول سيكون بنسبة 25% فقط، وهو ما نفاه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح، ولم تصدر الوزارة أو مجلس الوزراء قرارًا بإعادة فتح سناتر الدروس الخصوصية.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، زعم بعض صفحات السوشيال ميديا أنه تم تحرير محضر كسر حظر وتسلل للشاب الغارق منذ 7 أيام فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكن المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، نفى تحرير محضر تسلل أو خرق حظر للشاب نور كلش، الغارق بأحد شواطئ المصيف منذ 7 أيام والذي لم يستخرج جثمانه بعد، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده والعاملون معه للوقوف بجانب أسرة الغريق حتى يتم العثور على جثمانه.

وتضمن التقرير رصد لشائعة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع نهاية كل شهر، وهو ما رد عليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، حيث نفى هذا الأمر، مؤكدا أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويتم إضافة الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه ولا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

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وتضمن تقرير "فالصو" ، إبلاغ وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، موضحة أن وزير الري والمياه لم يدل بأى تصريحات الأربعاء، عن بدء عملية ملء السد.

وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الخميس، تصريحات منسوبة للدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حول أن التصالح في مخالفات البناء من الممكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار ككل، وهو ما نفاه المتحدث، مؤكدا أن الحديث اجنرئ من سياقه، وأوضح أن من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول مثله مثل أصحاب الوحدات.

وفى تقرير موقع فالصو، نفى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة اعتزاله الفن، مشيرا إلى أن هناك فهم خاطئ لتصريحاته الأخيرة، موضّحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته للقول إنه يفكر فى اعتزال العمل الفني، مضيفا: "فهمو ا كلامي خطأ..أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوي وربنا يصبرني عليها.. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكّر في الاعتزال".