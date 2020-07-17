شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات لمصر للطيران من إيطاليا والإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران دولية لشركة مصر للطيران، علي متنها حوالي 522 راكباً، قادمين من إيطاليا والإمارات والسعودية .

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن المطار استقبل 3 رحلات دولية لمصر للطيران، الرحلة الأولي قادمة من إيطاليا وتقل 136 راكبا، والثانية من الإمارات وعليها 92 راكبا، والثالثة من السعودية وتقل 294 راكبا، وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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كانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة .

وخصصت الشركة مكانا علي متن الطائرات لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، بالإضافة إلى تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.