شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدبلومات الفنية.. إصابة طالب بارتفاع فى درجة الحرارة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 109 آلاف و227 طالب/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، والتى تبلغ 298 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 782 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

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وتابعت لجان الإدارة عدد من لجان الامتحانات للتأكد من حسن سير الامتحانات، وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالب بلجنة مدرسة حسام جمال جمعه سعد الصناعية بنين باطسا بمحافظة الفيوم، بارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إلي المستشفى.