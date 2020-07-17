شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتعافى من كورونا للتبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللجنة العليا المشرفة على برتوكولات علاج كورونا بوزارة الصحة، تعديل شروط التبرع ببلازما المتعافين ليتم إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للشخص المتبرع والتبرع مباشرة بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض، ولمدة أسبوعين.

وقالت اللجنة العليا المشرفة على علاج كورونا إن النتائج التي حققها العلاج ببلازما المتعافين هائلة وسيتم اعلان النتائج الأولية خلال أيام .

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يشار إلي أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.